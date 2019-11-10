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عاجل.. مفاجأة رسمية من الجبلاية في تطبيق تقنية الفيديو

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 01:06 م
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الدوري المصري
الدوري المصري
محمد الصو
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حصل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، على موافقة رسمية بتطبيق تقنية الفيديو "الفار" خلال بطولة الدوري المصري الممتاز والمسابقات المحلية.

وتلقى صباح اليوم مجلس الجبلاية، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم المنوط بوضع وتحديد قواعد اللعبة "IFAB"، يفيد بالموافقة على تواجد تقنية الفيديو بالموسم الجاري من الدوري ومسابقة كأس مصر 2019-2020.

ويبدأ مسؤولو الجبلاية على الفور التواصل مع الشركة الإسبانية التي ستكون مسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو، وتدريب الحكام قبل استخدامها بشكل رسمي بالفترة المقبلة.

وكان عمرو الجنايني أكد في تصريحات بوقت سابق أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد انهي إتفاقه مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق تقنية حكم الفيديو VAR لتطبيقها بالدوري المصري خلال الموسم الجاري.

وأضاف رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، قائلاً :" اتحاد الكره بصدد توقيع العقود مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لتطبيق تقنية VAR، حيث تم التوصل لاتفاق شبه نهائى، وجاري إنهاء بعض الإجراءات".

وأشار عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم أن ما يؤجل فقط تطبيق التقنيه هو تدريب الحكام المصريين عليها، وهو ما يجعلنا نؤجل تطبيق التجربة حتى بداية الدور الثانى للدورى هذا الموسم".

وأعلن الاتحاد المصري عن تأجيل مباريات الدوري المصري لحين الإنتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.
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