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وزير التعليم العالي يصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:15 م
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أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، وذلك بالقرار رقم 4767 لسنة 2019.

ونشرت الوقائع المصرية، تفاصيل اللائحة وقرار إصدارها الذي تضمن العمل بها، وإلغاء أي قانون يعارض تلك اللائحة، على أن يجرى تطبيق اللائحة خلال عام من تاريخ العمل بها.

وتتكون اللائحة من 37 مادة، تنظم العمل داخل المستشفيات التابعة للجامعات، كذلك سلطات رئيس الجامعة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

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وزير التعليم العالي قانون تنظيم العمل بالمستشفيات اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل بالمستشفيات الفجر

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