الإمارات تدعو إيران إلى عقد حوار مع القوى العالمية ودول الخليج

دعا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إيران اليوم الأحد إلى طاولة المفاوضات مع القوى العالمية ودول الخليج للسعي إلى اتفاق جديد من شأنه أن يزيل التوترات الإقليمية.



وقال في خطاب ألقاه في أبو ظبي: "التصعيد الإضافي في هذه المرحلة لا يخدم أحدًا ونحن نعتقد بقوة أن هناك مجالًا لنجاح الدبلوماسية الجماعية".



وحذر من "الاختيار الخاطئ" بين الحرب والصفقة الذرية "المعيبة".



وتصاعد التوتر في الخليج منذ الهجمات على ناقلات النفط في ممر بحري عالمي حيوي هذا الصيف، بما في ذلك قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على مرافق أرامكو في المملكة العربية السعودية.



وألقت السعودية وواشنطن وأوروبا باللوم على إيران.



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران منذ انسحابها من الاتفاقية كجزء من حملة "أقصى قدر من الضغط" على طهران.



وقالت إيران يوم الخميس إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في موقعها النووي في فوردو، مبتعدة عن اتفاقها النووي مع القوى العالمية لعام 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.



وقال قرقاش أن المحادثات الجديدة مع إيران يجب ألا تتعامل مع القضية النووية فحسب بل يجب أن تعالج المخاوف بشأن برنامج الصواريخ الباليستية والتدخلات الإقليمية من خلال مجموعات بالوكالة.



وقال في نقاش استراتيجي سنوي في عاصمة الإمارات العربية المتحدة أن هذه الموضوعات تعني أن الدول الإقليمية ستحتاج إلى المشاركة في المناقشات.



وقال قرقاش: "سيكون الأمر طويلًا، وسيتطلب الأمر الصبر والشجاعة، وأعتقد أنه قد يكون هناك طريق للتوصل إلى اتفاق مع إيران قد تكون جميع الأطراف جاهزة قريبًا للبدء فيه".



وأضاف أنه من المهم أن يكون المجتمع الدولي على نفس الصفحة، وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك دول المنطقة.



وتقول واشنطن إنها تأمل في أن تجبر العقوبات التي تهدف إلى وقف جميع صادرات النفط الإيرانية إيران على الدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.