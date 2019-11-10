Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. قرار مهم لوزير الداخلية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:09 م
Advertisements
وزير الداخلية
وزير الداخلية
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
قرر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، منح جميع السجناء، زيارة استثنائية واحدة فقط، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، حتى الثلاثاء المقبل، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون،

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الداخلية وزارة الداخلية زيارة استثنائية السجون

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصريح قوي لـ"الأسوشيتيد برس" الأمريكية عن مصر

منذ 39 دقيقة

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 12 ساعة

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status