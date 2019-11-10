عاجل.. قرار مهم لوزير الداخلية

قرر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، منح جميع السجناء، زيارة استثنائية واحدة فقط، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وحرصًا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة، اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، حتى الثلاثاء المقبل، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون،



ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.



