"الإسكان": غداً ولمدة شهر.. بدء سداد مقدمات حجز وحدات الإعلان الـ12 بـ"الإسكان الاجتماع





صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ غداً الإثنين 11/11/2019، وحتى يوم الخميس 12/12/2019، لجميع المواطنين ومنهم ذوو الاحتياجات الخاصة، سداد مقدم جدية الحجز، وتسجيل البيانات، ورفع الاستمارة الواردة بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2)، المطروحة بالإعلان الثانى عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، تحت عنوان "مبادرة تنمية وجه بحرى ومدن القناة"، بمحافظات (الشرقية – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية – كفر الشيخ – المنوفية – البحيرة – الغربية).





وأوضح الوزير أنه ينتهى اليوم الأحد 10/11/2019، الأسبوع الذى تم تخصيصه للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، لسداد المقدمات، وتسجيل البيانات إلكترونياً، مؤكداً أن وزارة الإسكان تتبع هذا النهج، وهو تخصيص وقت لذوى الاحتياجات الخاصة للتقديم دون غيرهم، من أجل التيسير عليهم، ومراعاة ظروفهم.





وجاءت الوحدات المطروحة بالاعلان الثاني عشر، موزعة كالتالى، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومناطق (القنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة)، بمحافظة الإسماعيلية، ومناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومناطق (بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه)، بمحافظة الدقهلية، ومناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا)، بمحافظة المنوفية، ومناطق (مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض)، بمحافظة كفر الشيخ، ومناطق (بسيون – سمنود – زفتي – كفر الزيات – المحلة)، بمحافظة الغربية، ومناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظة البحيرة.



