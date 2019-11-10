مستشار بأكاديمية ناصر يكشف الهدف من التدريبات العسكرية المشتركة (فيديو)

قال اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول شرقًا وغربًا يتم تنفيذها من خلال سلسلة من التدريبات المشتركة تنفذها القوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات خاصة في مجالات مختلفة مثل مكافحة الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار.



وأضاف "الألفي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأحد، أن تطور العلاقات العسكرية إلى مستوى الشراكة على مستوى القوات المسلحة في الدول يؤكد ارتقاء السياسات بين الدول، موضحًا أن التدريبات المشتركة تهدف للتعرف على القدرات القتالية للقوات المسلحة التي تشارك في هذه التدريبات.



وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن التدريب المشترك المصري الباكستاني الأردني، الذي يتم في مدينة مخصصة لمكافحة الإرهاب في مواقع تدريب مختلفة، يهدف لتبادل الخبرات واكتشاف نقاط القوة، والارتقاء بمستوى القوات، واكتشاف نقاط ضعف للتغلب عليها مستقبلًا، مشددًا على أن القوات المسلحة دائمًا في حالة جاهزية عالية للتعامل مع أي عناصر حال محاولة قيامها بأي أعمال ضد الدولة المصرية.

