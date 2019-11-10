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كشف غموض سرقة مبالغ مالية وشيكات من خزينة مصنع بالجيزة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 12:01 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بسرقة مبلغ مالي من داخل خزينة أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع أحد مسئولي المصنع المشار إليه، والذي قرر اكتشافه كسر خزينة المصنع وسرقة (6 دفاتر شيكات- مبلغ مالي).

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (مشرف إنتاج بالمصنع، مقيم بمنشأة القناطر بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه عقب انتهاء ورديته وخروجه من المصنع تسلل مرة أخرى للاختباء داخل المصنع لحين انتهاء الوردية الثانية، ثم توجه لورشة الصيانة وأحضر قاطع كهربائي، وقام بقطع مفصلات الخزينة المشار إليها واستولى منها على المسروقات وفر هاربًا عن طريق باب البضائع، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي، وأضاف بقيامه بالتخلص من دفاتر الشيكات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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