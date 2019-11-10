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ضبط 4683 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4683) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(1585) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(234) مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير ".
(5) دراجات نارية مخالفة.
(48) مخالفة "موقف عشوائي".
(62) مخالفة شروط الترخيص.
(29) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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