"حقنا للدماء".. الأجهزة الأمنية تنجح في إتمام صلح بين عائلتين ببني سويف

نجحت مديرية أمن بني سويف فى عقد جلسة صلح بين طرفي عائلتين بدائرة مركز شرطة بني سويف، وذلك في إطار جهود أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للعمل على إنهاء النزاعات الثأرية بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات، القيادات الشعبية، التنفيذية وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائي، وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.



ويأتي ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.