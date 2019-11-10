Advertisements
Advertisements
Advertisements

لرفضه تنظيف الشارع.. صاحب محل يتعدى على عامل نظافة في الإسكندرية

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
تعدى صاحب محل بشارع 30 بمنطقة سيدي بشر شرقي محافظة الإسكندرية، على عامل نظافة لرفضه  تنظيف الشارع بسبب الأتربة. 

 تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، بورود من مستشفى شرق المدينة، يفيد بوصول عامل نظافة يدعى "محمد سعد إبراهيم"، 38 عامًا، مقيم بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصابا بجرح قطعى بيده اليمنى.
 
وبسؤال العامل المصاب، تبين أنه أثناء قيامه بتنظيف الأتربة بشارع 30 القاهرة، بمنطقة سيدى بشر، شرقًا، حاول أحد أصحاب المحال التجارية إعتراضة ومنعة من استكمال أعمال النظافة بداعى إنتشار غوبار الأتربة.
 
وأضاف فى التحقيقات، أنه أستكمل أداء عملة المكلف به دون توقف، موضحًا بأن صاحب المحل قام بالتعدى علية باستخدام سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته، محدثًا إصابة بجرح قطعى بيده اليمنى.
 
أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر رقم 13921 لسنة 2019 جنح المنتزه أول، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ ساعتين و 50 دقيقة

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

عاجل.. تصريح قوي لـ"الأسوشيتيد برس" الأمريكية عن مصر

منذ 39 دقيقة

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

11:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status