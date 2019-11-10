Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ 8 قطع أثرية.. القبض على 3 أشخاص لتنقيبهم أسفل مساكنهم بسوهاج

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية، من استهداف ثلاثة أشخاص بسوهاج لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل مساكنهم وضبط 8 قطع أثرية.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة السياحة والآثار بمديرية أمن سوهاج قيام (ثلاثة أشخاص مقيمين جميعًا بمحافظة سوهاج) بالحفر خلسة بمسكن كلٍ منهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات، قامت مأمورية من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج تم خلالها استهداف مسكن أحدهم وأمكن ضبط شقيقه (بالمعاش، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية) والعثور على حفرة دائرية الشكل (بقطر 2،5 متر، وعمق 8 متر تقريبًا) وبعض التشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر وبمواجهته إعترف بالحفر خلسة بالإشتراك مع شقيقه "الهارب" بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وباستهداف مسكن الثانى، تلاحظ وجود حفر تم ردمه حديثًا، وتم ضبط (8) قطع حجرية تمثل عناصر معمارية منقوش عليها رسومات وزخارف نباتية مختلفة الأحجام والأشكال، تمثل جزء من مبنى أثري وبإجراء المعاينة بمعرفة الجهات المعنية أفادت بأثرية القطع المضبوطة.

وباستهداف مسكن الثالث، تلاحظ العثور على حفرة دائرية الشكل (بقطر 2 متر، وعمق 6 متر تقريبًا) وبعض التشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الحفر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

Advertisements

أخبار تهمك

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. تصريح قوي لـ"الأسوشيتيد برس" الأمريكية عن مصر

منذ 43 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

منذ ساعة و نصف

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 10 ساعات

ماذا قالت صحف إسبانيا عن هاتريك ميسي؟

منذ أقل من ساعة

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:04 ص

مرتضى منصور يحذر مصطفي محمد

عاجل.. هيديرسفيلد يصدم الأهلي في رمضان صبحي

11:21 ص

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

09:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status