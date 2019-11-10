عبدالحليم قنديل: مصر تحقق إنجازات بعضها يصل لحد الإعجاز (فيديو)

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، إن الدولة تستعد الآن للإقلاع، وهناك بعد التحديات والمشكلات التي تواجهها، ولكن هناك إنجازات تتم بعضها يصل لحد الإعجاز، معقبًا: "اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمى".



وأضاف "قنديل"، خلال حواره مع برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أننا نحتاج توازن أكبر ويخشى أن يفهم ان تعبير مصر الجديدة يعبر عن مصر أخرى غير التي نقيم بها، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظهر في قلب القاهرة ليتحدث عن مصر الجديدة جغرافيًا وهي العاصمة الإدارية الجديدة.



وأوضح "قنديل"، أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وفقًا للمعايير الدولية منذ 30 عامًا، وهذه المسألة ليست حادثة جديدة مرتبطة بالنظام الحالي، مشددًا على ان الحديث دخول مصر الفقر المائي وليد التعثر في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي جهل عظيم، مؤكدًا أن حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب، منذ أن كان عدد سكان مصر 55 مليون مواطن، بينما الآن تضاعف عدد سكان مصر وأصبح أكثر من 100 مليون مواطن بنفس حصة المياه.

