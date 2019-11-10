شاهد | "شهامة ورجولة".. قصة إنقاذ ركاب طائرة أوكرانية في مطار شرم الشيخ من كارثة محققة (التفاصيل الكاملة)

"حريق هائل، احتراق في إطارات طائرة، تدخل الموظفين، إنقاذ الطائرة والمطار من كارثة محققة"، شهامة المصريين تظهر وقت الشدة وتجد رجال يصارعون الموت من أجل إنقاذ حياة المواطنين دون النظر إلى جنسهم أو دينهم، ولكن يرفعون دائما شعار "الحفاظ على روح الإنسان"، فالإنسانية ظهرت وقت أن وقع حريق بشكل مفاجئ في إحدى إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا رحلة رقم SQP7153، والتي كان من الممكن أن تتحول الواقعة إلى كارثة محققة، ولكن سرعة تدخل الموظفين المصريين أنقذت الموقف باحترافيتهم العالية خلال تعاملهم مع اندلاع الحريق.



حريق ضخم في طائرة أوكرانية بمطار شرم الشيخ "رجالة تلاقيهم وقت الشدة يواجهون الصعاب"، عن المصريين نتحدث في موقفهم الشجاع، وذلك أثناء هبوط الطائرة بمطار شرم الشيخ، نشب حريق في إحدى الإطارات نتيجة تسرب زيت الهيدروليك علي إطارات الطائرة، مما أدى إلى اشتعال النيران في الإطار نتيجة سخونته.



كواليس إنقاذ العاملين في المطار الطائرة الأوكرانية وتفادي حدوث كارثة محققة "طوارئ، حذر، قلق"، هكذا كان الحال بالتزامن مع انطلاق فرق من شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية والحماية المدنية وطاقم الطوارئ في المطار، وسيطوروا على النيران والموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة التي كانت بينها لحظات لوقوع كارثة محققة، وتم إخلاء الركاب الموجودين عليها للحفاظ على سلامتهم، دون وجود أي إصابات وباحترافية من الموظفين.



