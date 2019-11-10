خبير عسكري: الناتو يمكنه الاستيلاء على كالينينغراد الروسية في يومين

كشف اللواء الرائد دو وين لونغ، وهو خبير عسكري بارز في جيش التحرير الشعبي الصيني، أنه في حالة نشوب صراع محتمل بين الناتو وروسيا في منطقة بحر البلطيق،

سيكون الحلف قادرًا على الاستيلاء على مخبأ كالينينجراد الروسي في غضون يومين، كما استشهد الموقع الصيني Eastday.com.