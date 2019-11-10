توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة والسويدي إليكتريك

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدى إليكتريك التابع لها مدرسة (السويدى إليكتريك الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج)، وذلك ا ستمراراً لجهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتطوير أداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى ومخرجاته فى مصر.





ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهنى والتعاون في مجال الإبتكارات والتطوير ومساعدات التدريب لتوظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتوافق مع تنمية الدولة فى الحاضر والمستقبل وإستراتيجية الدولة حتى عام (2030).





كما ينص البروتوكول علي النهوض بمستوى التعليم الفنى والتدريب المهنى وتقديم الدعم الفنى والتقنى لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة طبقاً للمعايير الدولية المتبعة فى أنظمة التعليم الفنى لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من خريجى التعليم الفنى ، علاوة علي توفير فرص العمل فى الأسواق الخارجية من العمالة المصرية المتميزة وتبادل الخبرات فى مجال التعليم والتدريب المهنى بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.. وكذلك إعتمادها منهج التعليم والتدريب المزدوج كهدف لصقل مهارة الأيدى العاملة وفقاً للمعايير القومية والدولية.





حضر مراسم توقيع البروتوكول مساعد رئيس هيئة التسليح ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة.



