Advertisements
Advertisements
Advertisements

توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة والسويدي إليكتريك

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
وقعت إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع مؤسسة السويدى إليكتريك التابع لها مدرسة (السويدى إليكتريك الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج)، وذلك استمراراً لجهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتطوير أداء نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى ومخرجاته فى مصر.

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الطرفين فى مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهنى والتعاون في مجال الإبتكارات والتطوير ومساعدات التدريب لتوظيف الشباب وزيادة التنافسية بما يتوافق مع تنمية الدولة فى الحاضر والمستقبل وإستراتيجية الدولة حتى عام (2030).

كما ينص البروتوكول علي النهوض بمستوى التعليم الفنى والتدريب المهنى وتقديم الدعم الفنى والتقنى لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة طبقاً للمعايير الدولية المتبعة فى أنظمة التعليم الفنى لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة من خريجى التعليم الفنى ، علاوة علي توفير فرص العمل فى الأسواق الخارجية من العمالة المصرية المتميزة وتبادل الخبرات فى مجال التعليم والتدريب المهنى بما يعود بالنفع على المجتمع ككل.. وكذلك إعتمادها منهج التعليم والتدريب المزدوج كهدف لصقل مهارة الأيدى العاملة وفقاً للمعايير القومية والدولية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول مساعد رئيس هيئة التسليح ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مؤسسة السويدي بروتوكول تعاون القوات المسلحة أخبار اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ ساعتين

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة قاضية تقهر أحلام برشلونة

منذ أقل من ساعة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي عقب الفوز على سيلتا فيجو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 8 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 13 ساعة

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ ساعة و 18 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

08:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status