موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب أنفيلد مباراة قوية اليوم فى قمة مباريات الدوري الإنجليزي، تجمع بين ليفربول صاحب الأرض والجمهور ومانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي البريميرليج.









موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ويحل فريق مانشستر سيتى ضيف ثقيل علي نظيره ليفربول، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.









التشكيل المتوقع لفريق ليفربول الإنجليزي أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى : أليسون بيكر

خط الدفاع : ارنولد، فيرجيل فان دايك، ديان لوفرين، روبيرتسون

خط الوسط : فاينالدوم، فابينيو، هندرسون

خط الهجوم : محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو مانى









بينما من المتوقع ان يدخل مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: كلاوديو برافو.

خط الدفاع: ميندي، فرناندينيو، جون ستونز، ووكر.

خط الوسط: كانسيلو، جوندوجان، دي بروين.

خط الهجوم: رياض محرز،سيرجيو أجويرو، رحيم ستيرلينج









ويحتل ليفربول صدارة الدوري برصيد 31 نقطة بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع برصيد 25 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن المتصدر ليفربول، بينما خطف فريقي ليستر سيتي وتشيلسي المركز الثانى و الثالث بعد فوزهم امس بمباريات الجولة علي حساب أرسنال وكريستال بالاس علي الترتيب.



