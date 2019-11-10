قائد قوات الدفاع الذاتى السوري يحذر من "التغيير الديمجرافي" شرق الفرات

رفض قائد القوات الديمقراطية السورية التي يقودها الأكراد مظلوم عبدي ما أسماه "سياسات التغيير الديموجرافي في شمال شرق سوريا".



وجاءت تصريحاته في بيان صدر عن قوات سوريا الديمقراطية بأن العمليات العسكرية التركية الأخيرة قد أدت إلى نزوح 30000 مدني من مناطقهم. من أصل شرق نهر الفرات.



وأضاف، تم احتلال مساحة 1100 كيلومتر مربع، بما في ذلك 56 قرية ومزرعة في شمال مدينة عيسى، شرق كوباني، وشرق رأس العين وتل تامر شمال غرب البلاد.



وقال إن قوات الاحتلال التركية وفصائلها المتطرفة استمرت في انتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار.



ويستمر الأتراك ووكلائهم المقاتلون في مهاجمة شمال شرق سوريا والاستيلاء على المزيد من الأراضي كل ساعة. وبعد اتفاق وقف إطلاق النار مع المسؤولين الأمريكيين، قُتل 182 من رفاقنا وعشرات المدنيين ونزح 30.000 مدني، كما أشار قائد قوات الدفاع الذاتى.



وفي تغريدة أخرى، قال عبدي أن قوات سوريا الديمقراطية قد امتثلت لجميع التزامات اتفاق وقف إطلاق النار، وبهدف حماية شعبها من القتل والتشريد.



وقال أيضًا، "لقد تم استئناف برنامجنا الناجح لمكافحة الإرهاب والعمليات المشتركة لضمان هزيمة داعش ونحن الآن نحمي حقول النفط بالقوات الأمريكية".



وأكدت قوات سوريا الديمقراطية سحب مقاتليها من منطقة عمقها 32 كم على طول الحدود التركية.



وهذا الأسبوع، حذر عبدي من سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تقوم بها تركيا وعملائها.



وهناك جهود تبذلها تركيا لتحقيق أهداف التغيير الديموجرافي في شمال شرق سوريا من خلال المنظمات الدولية. وكتب عبدي في تغريدة: "أن استعداد رئيس الأمم المتحدة لتشكيل فريق لدراسة الاقتراح والدخول في مناقشات مع السلطات التركية حول هذه القضية أمر مقلق للغاية وخطير".



وطالب التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وروسيا والولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتهما ومنع التغيير الديموجرافي في سركانية وتل أبيض، لتنفيذ الاتفاق الذي توسط فيه المسؤولون الأمريكيون وضمان عودة الناس إلى أراضيهم دون التعرض للفظائع والاختطاف.



ويوم الجمعة الماضي، قال الرئيس المشارك للجنة العلاقات الخارجية في قوات سوريا الديمقراطية عبد الكريم عمر، أن القوات التركية استخدمت "الأسلحة المحظورة دوليًا" في شمال سوريا ضد "أكثر من 30 مدنيًا، بمن فيهم الأطفال.