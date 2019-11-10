5 أسباب تقرب الهلال السعودي من اللقب الآسيوي السابع

تغلب الهلال السعودي على ضيفه أوراوا الياباني بهدف نظيف في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا وذلك خلال المبارة التي جمعت الفريقين أمس السبت على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” بالعاصمة السعودية الرياض.









ويستعرض الفجر الرياضي 5 أسباب تقرب الهلال السعودي من اللقب الغائب عن النادي منذ سنوات طويلة، حيث يبقى الهدف الأكبر هوا التواجد في بطولة كأس العالم للأندية التي ستُقام في العاصمة القطرية الدوحة الشتاء المُقبل.





1_ هدف كاريلو

يعد هدف البيروفي كاريلو الركيزة الأهم التي سيعتمد عليها الزعيم السعودي في مباراة العودة أمام أوراوا الياباني والمقرر إقامتها يوم 24 من نوفمبر الجاري على استاد سايتاما في اليابان، وعلى الرغم من فوز الهلال بهدف يتيم إلا أن نظافة شباك الهلاليين خلال مباراة الأمس ستضيف لهم الأفضلية في لقاء العودة.









2_ الثأر من أوراوا الياباني على أرضهم

لا يمكن أن تنسى جماهير الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا 2017 الذي انتزعه الفريق الياباني حيث كانت المواجهة أمام أوراوا في نهائي دوري الأبطال عام 2017، وكان ذلك بعد انقطاع هلالي عن مواجهة اليابانيين لمدة 17 سنة، وقد حصل فريق الساموراي على لقب البطولة، بعد التعادل ذهابًا في الرياض 1-1، وفوز اليابانيين إيابًا 1-0 ليكبد الهلالين الخسارة الثانية تاريخيا أمام الفرق اليابانية، لذا فإن مواجهة ملعب سايتاما ستكون بمثابة أخد الثأر للهلاليين.









3_ خط هجوم الهلال المرعب

خط هجوم الهلال السعودي المرعب من أبرز الأسباب التي تقرب فريق الزعيم من اللقب الآسيوي السابع حيث يشكل الرباعي جوميز، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفينكو و أندرية كاريلو رباعي هجوم الهلاليين حيث قاد الفرنسي جوميز خط هجوم الهلال في 12 مباراة ببطولة دوري أبطال آسيا، سجل 10 أهداف وهو في صدارة قائمة هدافي البطولة، بينما شارك أندرية كاريلو في 6 مباريات، سجل هدفاً وصنع آخر.









الدوسري الجناح الأيسر لعب في هذه النسخة 8 مباريات بواقع ، سجل هدفين وصنع مثلهما، وأخيرا سيباستيان جيوفينكو الذي شارك في 7 مباريات خلال دوري أبطال آسيا 2019 تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف.









4_ دفاع أوراوا الياباني ضعيف

الفريق الياباني يعاني على المستوى الدفاعي خاصة في الكرات المرتدة التي تسبب العديد من المشاكل للفريق، كما أن لاعبو خط الدفاع لديهم بطء كبير في الارتداد والمتابعة وأوقات كثيرة من المباراة يحدث لهم عدم تركيز وخاصة مع الضغط العالي من منتصف ملعبهم مما يسبب في ارباكهم دفاعيا وتكثر الأخطاء وهوا ما يجب على مهاجمو الهلال السعودي إستغلاله في مباراة العودة خاصة بعدما أهدر الزعيم العديد من الأهداف المحققة في مباراة الأمس، كان أبرزها على الإطلاق فرصة الشهراني الضائعة في الدقيقة 28.









5_ تاريخ الهلال الآسيوي عقدة اليابانيين

يدخل فريق الهلال السعودي لقاء العودة المقرر له يوم 24 من نوفمبر الجاري متسلحا بتحقيقه 3 ألقاب آسيوية سابقة على حساب الفرق اليابانية، حيث واجه الزعيم السعودي 5 أندية يابانية في النهائيات، وهي: جيف يونايتد، ناجويا، جيوبيلو، شيميزو، أوراوا، ولعب معهم 7 مباريات، نجح في تحقيق الفوز خلال 3 مرات، وخسر مرتين، وتعادل مثلهما وكانت المواجهات كالتالي :_









1- الهلال x جيف يونايتد الياباني

تعد مباراة الهلال ضد جيف يونايتد الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا عام 1987 هي أول مباراة تاريخية بين الأندية السعودية واليابانية، حيث لعبت على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وفاز الفريق الياباني 4-3 وكان الفوز الوحيد تاريخيا.









2_ الهلال x ناجويا

تمكن الهلال من تحقيق الانتصار الأول للأندية السعودية على حساب الفرق اليابانية، بعد فوزه على فريق ناجويا في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية بنتيجة 3-1 ليحقق وقتها لقب البطولة القارية.









3_ الهلال x جيوبيلو

حصد الهلال اللقب القاري الثاني له على حساب الأندية اليابانية عندما حصد بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، خلال عام 2000، بعد فوزه على حساب جيوبيلو بنتيجة 3-2.









4_ الهلال x شيميزو

اختلف هذا النهائي عن النهائيات السابقة حيث أُقيم لقاء الهلال و شيميزو بنظام الذهاب والإياب عام 2000، حيث تغلب الهلال على شيميزو الياباني في اليابان 2-1، وتعادل في السعودية 1-1، ليحصد الفريق السعودي البطولة الثالثة في مواجهة الأندية اليابانية.









موعد مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا