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مجموعة مصر.. قائد مالي: نعرف الكاميرون وخسارة الفراعنة نهاية المطاف

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:42 ص
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مالي
مالي
علي نبوي
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أعرب ماهارافا تاندينا لاعب منتخب مالي الأولمبى عن ثقته في فريقه قبل مواجهة الكاميرون غدا في الجولة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ سنة باستاد القاهرة.

وقال ماهارافا في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: "بعد المباراة السابقة راجعنا أخطاءنا ونحاول عدم تكرارها غدا أمام الكاميرون والفوز بالثلاث نقاط."

وأضاف: "شاهدنا مباراة الكاميرون وغانا وقمنا بتحليلها جيدا للوقوف على اهم نقاط القوة والضعف في المنافس ونعلم ماذا سنفعل غدا."

وتابع: "نركز مع فريقنا فقط وخسرنا مباراة مصر وليست نهاية المطاف ولازال لدينا فرصة للتأهل إلى نصف النهائي في المباراتين المقبلتين."

وكان منتخب مالي قد استهل مشواره في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام بالخسارة أمام مصر بهدف دون رد.
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الكلمات المفتاحية

مالي غانا امم افريقيا اخبار الرياضة

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