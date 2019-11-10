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ضبط عدد من التجار لتجميعهم السكر المدعم في الجيزة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:40 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، مخالفة تجميع واستيلاء على سكر التموين المدعم، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 16 انتاج خبز ناقص الوزن، 11 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 14 عدم وجود سجل تفتيش، وبلغ الإجمالي 73 قضية تموينية مخالفة.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (72) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط مخالفات غش تجاري، 22 عدم الإعلان عن الأسعار، 15 إدارة منشأة بدون ترخيص، 7 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 16عدم حمل شهادة صحية.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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