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عاجل| حساب المواطن يكشف سبب نقص الدعم في حسابات المستفيدين!

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:30 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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كشف حساب المواطن عن سبب نقص الدعم في حسابات المستفيدين، ردا على سؤال ورد إليه عبر تويتر من مستفيد يتضمن "اريد منكم توضيح النقص ومعرفة سبب نقص الدعم في حساباتنا.. اجمالي المبلغ الناقص حوالي ١٧ ريالاً، أرجو الرد والإفادة"".

أكد حساب المواطن أن سبب نقص الدعم هو البنزين، والدعم المقدم من برنامج حساب المواطن المخصص للبنزين يتغير من حيث ارتفاع وانخفاض أسعار البنزين.

وأعلن برنامج حساب المواطن، عن إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أن إيداع الدعم سيستمر حتى العاشرة مساء اليوم الاحد الموافق 10 من شهر نوفمبر.

وعند سحب مبلغ الدعم، وجد العديد من المستفيدين نقص في المبلغن ووجهوا شكواهم لبرنامج حساب المواطن عبر موقعها الرسمي لاستفادة ومعرفة أسباب النقص.
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