سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-11-2019.. عيار 21 يسجل سعرا جديدا

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-11-2019 الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 762 إلى 765 عيار 22 699 إلى 701 عيار 21 665 عيار 18 570 عيار 14 445 إلى 446 عيار 12 381 إلى 382 الاونصة 23.707 إلى 23.778 الجنيه الذهب 5,336 إلى 5,352 الكيلو 762.286 إلى 764.571

اسعار الذهب على المستوى العالمي اليوم





سجلت اسعار الذهب العالمية اليوم السبت 9-11-2019 استقرار مقارنة بأسعار الذهب يوم الجمعة التى تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات ايجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.





وكانت اسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة تراجع المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5 في المئة، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 . وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس.





وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية.