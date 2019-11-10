Advertisements
Advertisements
Advertisements

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-11-2019.. عيار 21 يسجل سعرا جديدا

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:22 ص
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
Advertisements
سعر الذهب اليوم في مصر 

 استقر سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 10-11-2019، في سوق الصاغة بمصر ، وشهد سعر الذهب حالة من الاستقرار خلال التعاملات المسائية السبت 10-11-2019، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الذهب في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم  وجاءت الاسعار على النحو التالى :

اسعار الذهب اليوم الأحد  10-11-2019 

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 570  جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 21  نحو 665 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار  24 نحو 760 جنيه للجرام.
وسجلت اسعار الجنيه الذهب نحو 5320

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-11-2019

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

762 إلى 765

عيار 22 

699 إلى 701

عيار 21

665

عيار 18

570

عيار 14

445 إلى 446

عيار 12

381 إلى 382

الاونصة

23.707 إلى 23.778

الجنيه الذهب

5,336 إلى 5,352

الكيلو

762.286 إلى 764.571

 

اسعار الذهب على المستوى العالمي اليوم 

سجلت اسعار الذهب العالمية اليوم السبت 9-11-2019 استقرار مقارنة بأسعار الذهب يوم الجمعة التى تراجعت  إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات ايجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت اسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة تراجع  المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5 في المئة، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 . وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية.
Advertisements

أخبار تهمك

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي عقب الفوز على سيلتا فيجو

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 8 ساعات

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 22 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة قاضية تقهر أحلام برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

منذ ساعتين و 6 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:41 ص

"التهاب رئوي".. تفاصيل الحالة الصحية للفنان هادي الجيار

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

09:31 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

عاجل.. سُحب وأمطار على هذه المناطق اليوم

08:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status