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سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-11-2019.. عيار 21 يسجل سعرا جديدا
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:22 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر الاحد 10-11-2019، في سوق الصاغة بمصر ، وشهد سعر الذهب حالة من الاستقرار خلال التعاملات المسائية السبت 10-11-2019، وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار الذهب في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم وجاءت الاسعار على النحو التالى :
اسعار الذهب اليوم الأحد 10-11-2019
سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 570 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 665 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 760 جنيه للجرام.
وسجلت اسعار الجنيه الذهب نحو 5320
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 10-11-2019
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
762 إلى 765
عيار 22
699 إلى 701
عيار 21
|665
عيار 18
570
عيار 14
445 إلى 446
عيار 12
381 إلى 382
الاونصة
23.707 إلى 23.778
الجنيه الذهب
5,336 إلى 5,352
الكيلو
762.286 إلى 764.571
اسعار الذهب على المستوى العالمي اليوم
سجلت اسعار الذهب العالمية اليوم السبت 9-11-2019 استقرار مقارنة بأسعار الذهب يوم الجمعة التى تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات ايجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.
وكانت اسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة تراجع المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5 في المئة، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 . وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس.
وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية.
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