سبب دخول الفنان هادية الجيار المستشفى





وتسبب ذلك الخبر في اصابة متابعيه بحالة من الذعر خوفا عليه، ولكن خرج الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية وطمأن جمهوره ومحبيه عليه موضحا أن حالته الصحية استقرت خلال الساعتين الماضيين، وسيعود لاستئناف تصوير أعماله الفنية بعد التأكد من تماثله للشفاء تماما.





من هو هادي الجيار؟





الفنان هادي الجيار واحدا من أبرز وأهم الفنانين الذين تركوا بصمة قوية لهم في مجال الدراما المصرية على الرغم من عدم توليه مهمة البطولة المطلقة الا ان هادي الجيار يعد من أهم نجوم الصف الثاني في مصر، ترك بصمة بأدواره المميزة وقدرته على تجسيد جميع الشخصيات الطيب والشرير والكوميدي.





تألق هادي الجيار في عدة مسلسلات أبرزها كان مسلسل الضوء الشارد، بين القصرين، السيرة الهلالية، إمام المراغي، العصيان.





هادي الجيار في مسرحية مدرسة المشاغبين





من أهم محطات هادي الجيار الفنية حيث نجح في الدخول لقلب الجمهور المصري من خلال شخصيته في مسرحية مدرسة المشاغبين فأثبت قدرته على نجاحه في تقديم الشخصيات الكوميدية.









هادي الجيار في السينما المصرية





فنان ذو موهبة شاملة فلم يكتف بالدراما والمسرح فقط، بل نجح وتألق في أدوار سينمائية متنوعة بين الدرامية والكوميدية والسياسية ومن أبرز تلك الأدوار في السينما رحلة المشاغبين، صبر الجدعان.





كشفت الفنانة نهال عنبر، رئيس اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، أن الفنان هادي الجيار، تم نقله إلى المستشفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث أصيب بالتهاب رئوي حاد استلزم نقله للمستشفى ليكون تحت رعاية الأطباء.