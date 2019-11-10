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ضبط 11 مشتبها بهم بالمنطقة الأثرية بالهرم

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:36 ص
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 195 مخالفة إشغالات طريق تنوعت ما بين ضبط كراسي واستاندات وأوتاد حديدية وألواح خشب وغيرها من المخالفات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 11 اشتباه، 2 تسول، بائع متجول، مضايقة سائحين، وبلغ الإجمالي 14 قضية جنائية مخالفة.

وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود البحث الجنائي عن ضبط كلا من 7 أشخاص مشتبه بهم، 2 بائع متجول، 3 خيال وجمال، وتنفيذ 6 أحكام جزئية، وبلغ الإجمالي 18 قضية جنائية مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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