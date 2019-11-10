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برشلونة يفقد 3 لاعبين أمام دورتموند بدوري الأبطال
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:29 ص
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تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة قوية قبل مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
واكدت صحيفة الماركا الإسبانية على أن برشلونة سيفقد ثلاثة لاعبين في موقعة بوروسيا دورتموند القادمة في دوري الأبطال وهو ما وضع المدرب فالفيردي في ورطة كبيرة.
واشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيفقد خدمات الثلاثي جيرارد بيكيه وجوردي ألبا ونيلسون سيميدو في موقعة دورتموند في دوري الأبطال.
وكان نادي برشلونة قد حقق الفوز على سلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.
وسيلاقي برشلونة نظيره دورتموند يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري في مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
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