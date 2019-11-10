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قس يهدي أزهري علبة حلوى المولد النبوي على الهواء (فيديو)

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أهدى القس أثناسيوس رزق، خلال تقديمه برنامج "الصديقان" المذاع عبر فضائية "المحور"، الشيخ مظهر شاهين أحد علماء الأزهر الشريف، علبة حلوى المولد، وذلك احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وقال "رزق"، إنه معتاد على تقديم حلوى المولد على أصدقائه المسلمين، مشيرًا إلى أن المصري القديم أبدع في تحويل المناسبات والأعياد إلى أكلات.

ومن ناحيته عقب "مظهر"، "أبونا وزع علب حلويات المولد النبوي الأسبوع الماضي على كل العاملين بالبرنامج، وجاب علبة جديدة النهاردة"، مضيفا أنه يعتبر علبة حلوى المولد مقدمة من كل مسيحي مصري إلى كل مسلم مصري، مؤكدا أن المصريين تربوا على "طبلية واحدة، ويأكلون من علبة حلويات واحدة".

وقام الشيخ مظهر شاهين، بتوزيع الحلوى على الحضور بالبرنامج، معقبا ضاحكا: "بعد الحلقة نقسمها على بعض".
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