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تونس: حركة النهضة ترشح الغنوشي لرئاسة البرلمان

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:19 ص
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راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
وكالات
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أعلنت حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، أنها قررت ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان، والتمسك بتعيين رئيس الحكومة من داخلها.

 

وأكد رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني: "تمسك النهضة بحقها في ترشيح رئيس الحكومة الجديدة من داخلها، إلى جانب ترشيح رئيس الحركة راشد الغنوشي لمنصب رئيس البرلمان"، وفقًا لموقع "موزاييك إف إم".

 

وأشار الموقع، إلى أن القرار اتخذ دون أن يتم الكشف عن اسم مرشح الحركة لرئاسة الحكومة من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات مع الأحزاب.

 

وبعد تصدرها نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبحت "حركة النهضة" صاحبة أكبر كتلة بالبرلمان الجديد لكنها تحظى بـ52 مقعدا فقط من أصل 217 مما يضطرها لخيار تكوين حكومة ائتلافية.

 

وفي حال فشل النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يكلف شخصية أخرى بتشكيل الحكومة خلال فترة لا تتعدى شهرين أيضا، وفي حال فشله في الحصول على أغلبية سيدعو إلى انتخابات جديدة.

 

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم هاروني: "إن حزبه يصر على تعيين أحد أعضائه لرئاسة الوزراء، معتبرًا أن الموضوع "غير قابل للتفاوض".

 

وفي مؤتمر صحفي قال هاروني: "أن حركته قد أرجأت الإعلان عن اسم المرشح "في انتظار مزيد من المشاورات ".

 

وأشار هاروني إلى أنه منذ فوزه في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من هذا الشهر، بدأ حزب النهضة مشاورات مع عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان التونسي الجديد والنواب المستقلين، مضيفًا أن هذه الخطوة تهدف إلى إنجاح التجربة الديمقراطية.

 

ومن بين هذه الأحزاب، التيار الديمقراطي محمد محمد، وحركة زهير المغزاوي الشعبية، وحزب يوسف شهيد الطويل (طاهية تونس)، وائتلاف سيف الدين مخلوف الكرامة.

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الكلمات المفتاحية

راشد الغنوشي حركة النهضة تونس البرلمان

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