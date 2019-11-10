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ضبط عاطل تخصص في سرقة السيارات ببنها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:26 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عاطل تخصص في سرقة السيارات أسفل المنازل ببنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت المعلومات السرية، قد وردت للمقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بقيام "م. و. ن" عاطل، مقيم كفر مناقر دائرة القسم، بممارسة نشاط فردي في مجال سرقات السيارات من أسفل المنازل.

وعلي الفور تم اخطار اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية ودلت تحريات فريق البحث على صحة المعلومات وارتكاب المتهم عدة وقائع.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه وأرشد عن مكان إخفاء إحدى السيارات والتي جرى التحفظ عليها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها  وارتكابه عدة وقائع.

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