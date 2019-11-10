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قائد غانا يكشف عن سلاح الفوز على منتخب مصر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:24 ص
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
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شدد إيفانز منساه لاعب منتخب غانا الأولمبى عن ثقته في فريقه قبل مواجهة مصر غدا في الجولة الثانية لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت ٢٣ عام باستاد القاهرة.

ويواجه منتخب غانا نظيره منتخب مصر غدًا الاثنين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام والتي تقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.


وقال منساه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: "تحدث معنا المدرب عن عدة أمور واهم شئ طالبنا به هو الضغط باستمرار على منتخب مصر وعدم استقبال اي هدف وكما طالب بالاحتفاظ بالكرة لأطول فترة ممكنة باستمرار لاكتساب الثقة ومع مرور الوقت سيكون هناك فرص وبالتالي يمكننا التسجيل."

وأضاف: "التأهل مهم جدا بالنسبة بنا لأننا لم نتاهل منذ فترة طويلة ونعلم جيدا صعوبة المهمة لكننا سنبذل قضارى جهدنا لنكون فخورين في النهاية بما حققناه ولإسعاد الشعب الغاني".

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الكلمات المفتاحية

منساه مصر وغانا مصر غانا امم افريقيا تحت 23 سنة

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