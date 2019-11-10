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مدرب غانا يتوعد منتخب مصر ويرفض رقابة رمضان صبحي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 10:22 ص
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مدرب غانا
مدرب غانا
محمد جمال
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تحدث إبراهيم تانكو مدرب منتخب غانا الأولمبي عن مواجهة نظيره منتخب مصر والمقرر لها في الثامنة مساء غد الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عام.

وقال تانكو في المؤتمر الصحفي، أعتقد أن اللعب ضد مصر في المباراة الثانية ستكون مباراة صعبة ولن تكون سهلة، ومتأكد أن يكون فريقي جاهزا للمباراة.


وتعادل المنتخب الغاني مع نظيره الكاميروني بهدف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي.

وتابع مدرب غانا، المنتخب المصري جيد جدا واللعب الأفضل هو رمضان صبحي أحد أفضل اللاعبين ولن نواجه رمضان فقط وسوف نواجه الباقي وسوف نقدم أفضل ما لدينا في مباراة الغد.

وشدد تانكو على أنه سيدخل المباراة بغرض الفوز على مصر وأثق في فريقي أن يكون جاهزا للفوز على الفراعنة.

وأوضح أن فريقي جاهز ولن نلعب على التعادل سوف نلعب على الفوز، وبالأمس شاهدنا المنتخب المصري لنتعرف علي نقاط القوة والضعف، في النهاية كل شيء سيعود لفريقي في الملعب.

وقال تانكو إنه يعتقد أن في بعض الأوقات يكون هناك أفضلية وفي بعض الأوقات يكون هناك ضعف منا، هدفنا الثلاث نقاط في مباراة الغد.

وشدد مدرب غانا الأولمبي على أنه لم يلعب في الأولمبياد تحت 23 سنة، وكنا نعاني لكي نصعد الأولمبياد، جئنا إلى هنا للتأهل إلى الأولمبياد.

وتابع أنه لن يفرض رقابة لصيقة على رمضان صبحي في مباراة الغد، منتخب مصر يضم لاعبين مميزين كثيرين فلن نراقب رمضان ونترك باقي اللاعبين.

وأشار إلى أن فريقه جاهز لمواجهة مصر غدا وجمهور غانا حاضرا لدعمنا أمام الجمهور المصري.
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