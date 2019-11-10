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حساب المواطن يتلقى شكاوى المستفيدين بعد ساعات من إيداع دعم نوفمبر

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:04 ص
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حساب المواطن
حساب المواطن
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تلقى برنامج حساب المواطن السعودي شكاوى المستفيدين بعد ساعات من إيداع دعم نوفمبر، كاشفة عن رقم للتواصل مع خدمة المستفيدين بداية من الثامنة من صباح اليوم وحتى العاشرة مساءا وهو 19912.

وأعلن حساب المواطن عبر تويتر للمستفيدين الذين تقدموا بشكوى بخصوص دعم دفعة نوفمبر، عن رابط خدمة صوتك مسموع للتواصل مع البرنامج ومعرفة حل المشكلة، فقط اضغط هنا وابلغ شكوتك للحصول على نتيجة http://urv.ca.gov.sa/urv

وأودع حساب المواطن دعم دفعة نوفمبر في حسابات المواطنين اليوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر لعام 2019 ميلاديا، والثالث عشر من ربيع الأول لعام 1441 هجريا.

ووجه حساب المواطن رسالة للمستفيدين من دعم البرنامج عبر تويتر قائلا سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم وبإمكانكم التوجه إلى البوابة الإلكترونية والتأكد من حالة الدفعة عن طريق تسجيل دخول، الدفعات المالية.
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الكلمات المفتاحية

دفعة نوفمبر خدمة صوتك مسموع حساب المواطن برنامج حساب المواطن الدفعة ال24

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