حساب المواطن يتلقى شكاوى المستفيدين بعد ساعات من إيداع دعم نوفمبر

19912





وأعلن حساب المواطن عبر تويتر للمستفيدين الذين تقدموا بشكوى بخصوص دعم دفعة نوفمبر، عن رابط خدمة صوتك مسموع للتواصل مع البرنامج ومعرفة حل المشكلة، فقط اضغط هنا وابلغ شكوتك للحصول على نتيجة http://urv.ca.gov.sa/urv





وأودع حساب المواطن دعم دفعة نوفمبر في حسابات المواطنين اليوم الأحد الموافق 10 من شهر نوفمبر لعام 2019 ميلاديا، والثالث عشر من ربيع الأول لعام 1441 هجريا.





ووجه حساب المواطن رسالة للمستفيدين من دعم البرنامج عبر تويتر قائلا سيستمر إيداع الدعم حتى نهاية اليوم وبإمكانكم التوجه إلى البوابة الإلكترونية والتأكد من حالة الدفعة عن طريق تسجيل دخول، الدفعات المالية.

تلقى برنامج حساب المواطن السعودي شكاوى المستفيدين بعد ساعات من إيداع دعم نوفمبر، كاشفة عن رقم للتواصل مع خدمة المستفيدين بداية من الثامنة من صباح اليوم وحتى العاشرة مساءا وهو