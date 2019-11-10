Advertisements
Advertisements
Advertisements

حقيقة وجود صراع بين الأميرين هاري وويليام

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 09:07 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مرنا مجدي
Advertisements
الأمير هاري، وميجان ماركل جلسا في الصف الثاني خلف الأمير ويليام وكيت ميدلتون في مهرجان الذكرى، وهي أول مناسبة لهما معا منذ فيلم وثائقي تم عرضه على قناة آي تي ڤي.

دوقة ساسكس والأمير هاري انضما إلى الأمير ويليام وكيت ميدلتون للمرة الأولى الليلة، منذ اقترح هاري أنه انفصل عن أخيه، وتحدث الزوجان عن صراعهما مع الحياة العامة في فيلم وثائقي كاشف.

وكان هاري وميجان يجلسان في الصف الثاني من الملوك خلف رئيس الوزراء بوريس جونسون وصديقته كاري، في حين كان ويليام وكيت يجلسان إلى جانب الملكة في قاعة ألبرت الملكية في غرب لندن، لحضور مهرجان الذكرى الذي أقامه الفيلق البريطاني الملكي.

في الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه على قناة آي تي ڤي، قال هاري ل توم برادبي انه هو وأخوه كانا على طرق مختلفة، وبعد ذلك قيل أن دوق كامبريدچ قلق على هاري ويأمل أنه وميغان بخير، وآثار هذا شائعات عن وجود صدع بين الزوجين.

لكن يبدو أن الملكة جمعت بين الأزواج معا لتتذكر موت الأمة في الحرب.

وأصر المسؤولون في القصر على أنه ليس هناك شئ غير عادي في أن يجلس الزوجان منفصلين حتى الآن، وأشار إلى أنهما جلسا في نفس المكان العام الماضي في حدث، وقال رجال الشرطة أيضا أن هاري وميغان وصلا منفصلين عن ويليام وكيت ولم يتم تصويرهما معا، لأنه من المعتاد أن يصل أفراد العائلة المالكة وفقا لأسبقية أحداث مثل هذه.

وحضر الإحتفال أيضا دوق يورك وبوريس جونسون ومئات الجنود والمحاربين القدماء.
Advertisements

أخبار تهمك

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يحسم مصير فالفيردي عقب الفوز على سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. 6 لاعبين خارج ريال مدريد في الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 12 ساعة

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

برشلونة يحسم مصير فالفيردي عقب الفوز على سيلتا فيجو

07:35 ص

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

12:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status