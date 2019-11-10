حقيقة وجود صراع بين الأميرين هاري وويليام

الأمير هاري، وميجان ماركل جلسا في الصف الثاني خلف الأمير ويليام وكيت ميدلتون في مهرجان الذكرى، وهي أول مناسبة لهما معا منذ فيلم وثائقي تم عرضه على قناة آي تي ڤي.



دوقة ساسكس والأمير هاري انضما إلى الأمير ويليام وكيت ميدلتون للمرة الأولى الليلة، منذ اقترح هاري أنه انفصل عن أخيه، وتحدث الزوجان عن صراعهما مع الحياة العامة في فيلم وثائقي كاشف.



وكان هاري وميجان يجلسان في الصف الثاني من الملوك خلف رئيس الوزراء بوريس جونسون وصديقته كاري، في حين كان ويليام وكيت يجلسان إلى جانب الملكة في قاعة ألبرت الملكية في غرب لندن، لحضور مهرجان الذكرى الذي أقامه الفيلق البريطاني الملكي.



في الفيلم الوثائقي الذي تم عرضه على قناة آي تي ڤي، قال هاري ل توم برادبي انه هو وأخوه كانا على طرق مختلفة، وبعد ذلك قيل أن دوق كامبريدچ قلق على هاري ويأمل أنه وميغان بخير، وآثار هذا شائعات عن وجود صدع بين الزوجين.



لكن يبدو أن الملكة جمعت بين الأزواج معا لتتذكر موت الأمة في الحرب.



وأصر المسؤولون في القصر على أنه ليس هناك شئ غير عادي في أن يجلس الزوجان منفصلين حتى الآن، وأشار إلى أنهما جلسا في نفس المكان العام الماضي في حدث، وقال رجال الشرطة أيضا أن هاري وميغان وصلا منفصلين عن ويليام وكيت ولم يتم تصويرهما معا، لأنه من المعتاد أن يصل أفراد العائلة المالكة وفقا لأسبقية أحداث مثل هذه.



وحضر الإحتفال أيضا دوق يورك وبوريس جونسون ومئات الجنود والمحاربين القدماء.