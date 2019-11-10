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عاجل.. "الأرصاد" توجه تحذيرا لمواطني القاهرة والجيزة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
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شبورة
شبورة
أية حمروشي
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم، من تقلبات الطقس في الفترة المقبلة.

وناشدت الإدارة العامة للمرور، سائقي السيارات بتوخي الحذر، بسبب كثافة الشبورة المائية.

كما طالبت الإدارة، بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة، وذلك تجنبا لوقوع أي حوادث بسبب انخفاض أو انعدام الرؤية.

ووجهت عدة نصائح للمواطنين منها:

1- مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكنك من التوقف الأمن.

2- استعمال الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

3- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

4- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

5- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

6- عدم السير عكس الاتجاه لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

7- زيادة الانتباة أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

8- عند وجود أعطال أو حوادث، يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000

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