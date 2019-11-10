Advertisements
Advertisements
Advertisements

لماذا تشعر بالرغبة في تناول الشوكولاتة ليلا؟

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
منار طارق
Advertisements
• قوة الإرادة والإرهاق
خط الدفاع الأكثر شعبية الذي يستخدمه معظم الناس لمقاومة الإغراء هو قوة الإرادة. أول شيء سيذكره الشخص عندما يتحدث عن كفاحه ضد عادة ما سكون قوة الإرادة.

لكن السؤال الذي يجب على كل من يعتمد على قوة الإرادة في مقاومة العادات السيئة أن يسأله لنفسه هو: هل ستظل هذه القوة ثابتة؟

الجواب السريع هو لا. تعتمد قوة إرادتك على حالاتك العقلية والبدنية إلى حد ما بحيث يمكن أن يؤثر التغيير في أي من هذه الحالات على قوة إرادتك.

في إحدى الدراسات تبين أن الأشخاص الذين ينامون أقل في الليل يجدون صعوبة أكبر في مقاومة الإغراءات. العلاقة بينهما بسيطة، عندما يستنفد نظامك العصبي طاقته، تجد صعوبة أكبر في مقاومة الإغراءات التي تقاومها عندما تكون بكامل طاقتك.

• لماذا من المرجح أن تكذب وتتناول الشوكولاتة ليلا
ما علاقة ذلك بالكذب أو مشاهدة الصور الإباحية أو تناول الشوكولاتة في الليل؟

بعد ليلة نوم جيدة، يصبح نظامك العصبي أكثر استرخاء، وبالتالي تصبح قدرتك على مقاومة الإغراءات البسيطة مثل تناول الشوكولاتة أو الكذب أعلى.

الآن اعتمادًا على ما تمر به في يومك، قد ينهك نظامك العصبي مرة أخرى. على سبيل المثال، إذا كانت وظيفتك مرهقة للغاية، فبعد ساعات قليلة من الاستيقاظ، سيتم استنفاد الجهاز العصبي مرة أخرى.

كنتيجة لهذا الإرهاق، تقل قدرتك على مقاومة الإغراءات، وبالتالي من المرجح أن تتورط في سلوك غير أخلاقي مثل الكذب.

هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يكذبون أو يأكلون الشوكولاتة أو يشاهدون محتوى إباحي في الليل.

• كيف يمكن زيادة الطاقة؟
أفضل شيء يمكنك القيام به للحفاظ على قوة إرادتك على مدار اليوم هو تجنب الإرهاق الذهني لنفسك. إذا كانت وظيفتك مرهقة جدًا على سبيل المثال، فاحرص علي اخذ فترات راحة أو تعرف على كيفية إدارة الإجهاد.

النقطة المهمة الثانية هي عدم الاعتماد على قوة الإرادة وحدها لمقاومة الإغراءات إن تجربة أشياء ضارة جديدة قد تكون فكرة سيئة لأن أحد أقوى خطوط الدفاع التي يمكنك استخدامها هو الخوف من تجربة شيء لأول مرة.

أخيرًا، عليك الابتعاد عن المشغلات التي تسبب الإغراءات بدلًا من محاولة مقاومتها بقوة الإرادة المنهكة. إذا كنت لا ترغب في تناول الشوكولاتة على سبيل المثال، فتأكد من عدم وجود أي منها في المنزل أو على الأقل من عدم وجودها في مرمي البصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

تناول الشوكولاتة ليلا • كيف يمكن زيادة الطاقة؟ • قوة الإرادة والإرهاق

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 21 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 7 ساعات

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

برشلونة يحسم مصير فالفيردي عقب الفوز على سيلتا فيجو

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. 6 لاعبين خارج ريال مدريد في الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

7 حيل للامتناع عن تناول الطعام قبل النوم

ابتعدي عن هذه الأمور لتنعمي بولادة سهلة وهادئة

نصائح فعالة لرجيم صحي.. اتبعيها

5 نصائح للحصول على نتائج أفضل في علاج الاكتئاب

للعروس.. أطعمة مضرة بصحتِك لا تتناوليها قبل الزفاف

كيف تقلع عن التدخين؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

برشلونة يحسم مصير فالفيردي عقب الفوز على سيلتا فيجو

07:35 ص

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

12:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status