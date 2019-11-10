لماذا تشعر بالرغبة في تناول الشوكولاتة ليلا؟

• قوة الإرادة والإرهاق

خط الدفاع الأكثر شعبية الذي يستخدمه معظم الناس لمقاومة الإغراء هو قوة الإرادة. أول شيء سيذكره الشخص عندما يتحدث عن كفاحه ضد عادة ما سكون قوة الإرادة.



لكن السؤال الذي يجب على كل من يعتمد على قوة الإرادة في مقاومة العادات السيئة أن يسأله لنفسه هو: هل ستظل هذه القوة ثابتة؟



الجواب السريع هو لا. تعتمد قوة إرادتك على حالاتك العقلية والبدنية إلى حد ما بحيث يمكن أن يؤثر التغيير في أي من هذه الحالات على قوة إرادتك.



في إحدى الدراسات تبين أن الأشخاص الذين ينامون أقل في الليل يجدون صعوبة أكبر في مقاومة الإغراءات. العلاقة بينهما بسيطة، عندما يستنفد نظامك العصبي طاقته، تجد صعوبة أكبر في مقاومة الإغراءات التي تقاومها عندما تكون بكامل طاقتك.



• لماذا من المرجح أن تكذب وتتناول الشوكولاتة ليلا

ما علاقة ذلك بالكذب أو مشاهدة الصور الإباحية أو تناول الشوكولاتة في الليل؟



بعد ليلة نوم جيدة، يصبح نظامك العصبي أكثر استرخاء، وبالتالي تصبح قدرتك على مقاومة الإغراءات البسيطة مثل تناول الشوكولاتة أو الكذب أعلى.



الآن اعتمادًا على ما تمر به في يومك، قد ينهك نظامك العصبي مرة أخرى. على سبيل المثال، إذا كانت وظيفتك مرهقة للغاية، فبعد ساعات قليلة من الاستيقاظ، سيتم استنفاد الجهاز العصبي مرة أخرى.



كنتيجة لهذا الإرهاق، تقل قدرتك على مقاومة الإغراءات، وبالتالي من المرجح أن تتورط في سلوك غير أخلاقي مثل الكذب.



هذا هو أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يكذبون أو يأكلون الشوكولاتة أو يشاهدون محتوى إباحي في الليل.



• كيف يمكن زيادة الطاقة؟

أفضل شيء يمكنك القيام به للحفاظ على قوة إرادتك على مدار اليوم هو تجنب الإرهاق الذهني لنفسك. إذا كانت وظيفتك مرهقة جدًا على سبيل المثال، فاحرص علي اخذ فترات راحة أو تعرف على كيفية إدارة الإجهاد.



النقطة المهمة الثانية هي عدم الاعتماد على قوة الإرادة وحدها لمقاومة الإغراءات إن تجربة أشياء ضارة جديدة قد تكون فكرة سيئة لأن أحد أقوى خطوط الدفاع التي يمكنك استخدامها هو الخوف من تجربة شيء لأول مرة.



أخيرًا، عليك الابتعاد عن المشغلات التي تسبب الإغراءات بدلًا من محاولة مقاومتها بقوة الإرادة المنهكة. إذا كنت لا ترغب في تناول الشوكولاتة على سبيل المثال، فتأكد من عدم وجود أي منها في المنزل أو على الأقل من عدم وجودها في مرمي البصر.

