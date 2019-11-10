تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي



حراسة المرمى: أليسون



خط الدفاع: أليسكندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون



خط الوسط: فابينهو - فاليندوم- هيندرسون



خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمنيو





يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية مساء اليوم الأحد، وذلك عندما يستقبل على ملعبه ضيفه مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".ويتطلع الريدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم رغم صعوبة المنافس من أجل مواصلة السير نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي والغائب عنه من زمن بعيد.ويعلم الألماني يورجن كلوب أن مباراة اليوم لن تكن سهلة خاصة وظانه سيواجه مطارده على سلم الترتيب، والذي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين.