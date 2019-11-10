قاهر مانشستر سيتي ينضم لمنتخب إسبانيا

تم استدعاء أداما تراوري مهاجم وولفرهامبتون الإنجليزي لتشكيلة منتخب إسبانيا لأول مرة قبل خوض مباراتين في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام رومانيا ومالطا بعدما تسببت الإصابة في استبعاد رودريجو مورينو.

وأصيب رودريجو خلال فوز فالنسيا 2-0 على غرناطة أمس السبت، وأعلن منتخب إسبانيا في بيان أن المدرب روبرت مورينو قرر اختيار تراوري البالغ عمره 23 عاماً بدلاً من اللاعب المصاب.

وبدأ تراوري مسيرته في أكاديمية برشلونة للناشئين لكنه خاض مباراة واحدة في الدوري الإسباني مع الفريق الأول قبل الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي في 2015.

وسجل تراوري، الذي لعب مع منتخبات إسبانيا تحت 17 و19 و21 عاماً، هدفين مع ولفرهامبتون هذا الموسم حيث أحرز هدفي الفوز المفاجئ 2-0 على مانشستر سيتي حامل اللقب في أكتوبر (تشرين الأول).

وتلعب إسبانيا، التي ضمنت التأهل لبطولة أوروبا المقبلة، على أرضها مع مالطا في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل أن تختتم مشوارها في المجموعة السادسة أمام رومانيا بعدها بثلاثة أيام.