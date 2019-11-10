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اليوم.. ورشة عمل لقيادات جامعة عين شمس

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 08:31 ص
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جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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تنعقد اليوم الأحد، ورشة عمل للقيادات الجامعية بجامعة عين شمس، تحت عنوان "كيفية البناء لفريق عمل ناجح"، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وعمداء الكليات. 

ويأتي ذلك انطلاقا من أهمية تنمية القدرات البشرية، وتعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملين مما يساهم في بناء وتطوير المنظومات الإدارية، دعم ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وبالتعاون مع الدكتور شريفة شريف مدير المعهد القومي للإدارة.

وأوضح الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه سيتم عمل تقييم شامل العاملين بالجامعة وخاصة لأصحاب المرحلة العمرية من ٤٥-٥٥ عامًا، مضيفا أنه قد قامت الجامعة بالفعل بعمل تقييم لعدد ١٥٠ من العاملين للتعرف على نقاط الضعف وعلاجها عن طريق برامج تدريبية متخصصة لكل مجال.
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