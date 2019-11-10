الأسد: هذا هو سبب احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق (فيديو)

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن سبب احتجاز السلطات البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، هو إلحاق الضرر بالشعب السوري.

وأكد الأسد، في حوار مع قناة روسيا اليوم، الناطقة بالإنجليزية، ومن المقرر إذاعته غدا الاثنين في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو، أن الهدف من وراء احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق، إلحاق الضرر بالشعب السوري وإجباره على دفع الثمن جراء وقوفه مع حكومة بلاده".

وأضاف الأسد: "هناك من يتوقع من السوريين "أن ينتفضوا ضد الحكومة خلال المراحل المختلفة من الحرب، لكنهم لم يفعلوا. كان يفترض أن يقدموا الدعم للإرهابيين... المعارضة المسلحة المعتدلة... ملائكة الخوذ البيضاء، لكن الناس لم يفعلوا، بل وقفوا مع حكومتهم. ولذلك كان يجب أن يعانوا".

هاجم الرئيس السوري بشار الأسد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إنه يدعم الإرهاب في سوريا، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك.

ووفقًا للوكالة، قال الأسد، في مقابلة أجرتها معه قناة "RT"، الناطقة بالإنجليزية، سيتم نشرها يوم الاثنين، إن أوروبا تتعامل بوجهين مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف: "أوروبا تخشى أردوغان وتحتاجه في آن"، معتبرا أن إرسال اللاجئين إلى أوروبا "أمر خطير".

وتابع الأسد: "أردوغان يمارس الزعرنة السياسية على أوسع نطاق وأنا قمت بعملية توصيف له"، متابعا: "الشعب التركي جار ويوجد بيننا تاريخ مشترك بغض النظر إذا كان هذا التاريخ سيئا أم جيدا أم متنوعا".

أما بالنسبة للجيش التركي، أكد الأسد أنه "الوكيل الأمريكي في هذه الحرب، وعلينا أن نترك المجال إلى العملية السياسية، وإن لم تعط نتائج نتيجة باتجاه الحرب".

وأوضح الرئيس السوري "الجيش التركي في البداية كان على اتفاق مع الجيش السوري إلى أن انقلب عليه أردوغان، وعلينا أن لا نحول تركيا إلى عدو، وذلك بالتنسيق مع روسيا وإيران".