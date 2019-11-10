زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب إيران

ضرب زلزال قوته 4.8 درجة على مقياس ريختر مدينة هشترود شمال غربي إيران، حسبما ذكرت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد.

وأفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الزلزال يقع على 55 كيلومتر شمال شرق هشترود (مقاطعة أذربيجان الشرقية)، وعلى عمق 10 كم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن زلزال قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر وقع شمال غربي إيران يوم الجمعة أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 345 شخصا.

ارتفع عدد الجرحى جراء زلزال بلغت قوته 5.9 درجة، أمس الجمعة، في إيران إلى 520 شخصا من أكثر من 300، حسبما أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني.

وجاء الرقم المحدث بعد انتهاء عمليات الإنقاذ في أكثر من 80 قرية نائية في مقاطعة تارك بمحافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية، على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال غربي العاصمة طهران.

ووفقًا للتلفزيون الحكومي الإيراني، قال إن 28 شخصًا أُدخلوا المستشفى، وخرج الباقون بجروح طفيفة، مضيفًا أن عدد القتلى ثبت عند 5 أشخاص.

وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران قد ذكر أن هزة ارضية بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر ضربت بلدة رويدر التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.

وأوضح المركز أن هذه الهزة الأرضية وقعت أمس الخميس في الساعة 21:30: بالتوقيت المحلي (18 مساء بتوقيت غرينتش).

وكانت منطقة هرمزغان، تعرضت في 21 أكتوبر الماضي إلى زلزال مماثل بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.