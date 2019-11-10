موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام غانا.. والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب المصري الأولمبى فى مباراته المقبلة، منتخب غانا، غداً الإثنين الموافق 11-11-2019، في إطار منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولي من بطولة الأمم الإفريقية للناشئين تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





موعد مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا للناشئين:

تقام مباراة المنتخب الوطني المصري وغانا بأمم إفريقيا للناشئين تحت 23 عام في تمام الساعة الثامنة مساءً، غداً الإثنين .





ملعب مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا للناشئين:





يحتضن استاد القاهرة الدولي أحداث مواجهة مصر وغانا في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة مأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عام والتي تحتضنها مصر في الفترة الحالية.

القنوات الناقلة لمواجهة مصر وغانا بأمم إفريقيا للناشئين:





يتم إذاعة مباراة المنتخب الوطني المصري ومنتخب غانا عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، فيما تبث أيضاً مجموعة بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للبطولة المواجهة المرتقبة عبر قناة be in HD 10 ويعلق عليها محمد فوزي.

وكان قد حقق المنتخب المصري فوزه الأول في إفتتاح البطولة على نظيره منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية.





ويتواجد منتخب الفراعنة الأولمبى رفقة نظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا.





ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات مقسمين إلى مجموعتين، الأولي تلعب مبارياتها على استاد القاهرة والثانية على استاد السلام، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020، المقبلة والتي تحتضنها اليابان منتصف العام المقبل .





ويحتل المنتخب المصري بفوزه على مالي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط فيما يحتل كلاً من الكاميرون وغانا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل فريق عقب التعادل الذي حققها الفريقين خلال مواجهتهما الجمعة الماضية أيضاً بهدف في كل شبكة.