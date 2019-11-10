Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام غانا.. والقنوات الناقلة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:41 ص
Advertisements
منتخب مصر
منتخب مصر
السيد علي
Advertisements
يواجه المنتخب المصري الأولمبى فى مباراته المقبلة، منتخب غانا، غداً الإثنين الموافق 11-11-2019، في إطار منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولي من بطولة الأمم الإفريقية للناشئين تحت 23 عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. 

 موعد مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا للناشئين:                                                                                                   
 تقام مباراة المنتخب الوطني المصري وغانا بأمم إفريقيا للناشئين تحت 23 عام في تمام الساعة الثامنة مساءً، غداً الإثنين .

ملعب مباراة مصر وغانا بأمم إفريقيا للناشئين: 

يحتضن استاد القاهرة الدولي أحداث مواجهة مصر وغانا في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة مأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عام والتي تحتضنها مصر في الفترة الحالية. 
 
القنوات الناقلة لمواجهة مصر وغانا بأمم إفريقيا للناشئين: 

يتم إذاعة مباراة المنتخب الوطني المصري ومنتخب غانا عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورتس، فيما تبث أيضاً مجموعة بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للبطولة المواجهة المرتقبة عبر قناة be in HD 10 ويعلق عليها محمد فوزي. 
وكان قد حقق المنتخب المصري فوزه الأول في إفتتاح البطولة على نظيره منتخب مالى، بهدف نظيف سجله مصطفى محمد، خلال المباراة التى أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضية.

ويتواجد منتخب الفراعنة الأولمبى رفقة نظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من الكاميرون وغانا.

 ويشارك في البطولة ثمانية منتخبات مقسمين إلى مجموعتين، الأولي تلعب مبارياتها على استاد القاهرة والثانية على استاد السلام، ومن المقرر أن يتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020، المقبلة والتي تحتضنها اليابان منتصف العام المقبل .

ويحتل المنتخب المصري بفوزه على مالي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فيما يتذيل المنتخب المالى المجموعة بدون نقاط فيما يحتل كلاً من الكاميرون وغانا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة لكل فريق عقب التعادل الذي حققها الفريقين خلال مواجهتهما الجمعة الماضية أيضاً بهدف في كل شبكة.   
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر منتخب الأولمبي كرة القدم الأوربية كرة القدم شوقي غريب بث مباشر اليوم أمم إفريقيا تحت 23 عام

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحدد موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يحسم مصير فالفيردي عقب الفوز على سيلتا فيجو

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. 6 لاعبين خارج ريال مدريد في الشتاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 6 ساعات

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي يصطدم بالمنتخب المصري الأوليمبي في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

جدول مباريات منتخب مصر الأوليمبي فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

معروف يدير مباراة المنتخب الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا وديا

المنتخب الأوليمبي يعلن عن مقر تدريباته إستعداداً لأمم إفريقيا

مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020

مواعيد مباريات منتخب مصر الأوليمبي في كأس أمم إفريقيا المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

برشلونة يحسم مصير فالفيردي عقب الفوز على سيلتا فيجو

07:35 ص

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

12:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status