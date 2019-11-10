تواصل الاحتجاجات في مراكز التسوق بهونج كونج



تجمع الآلاف من الناس مساء يوم السبت في وقفة احتجاجية لـ "الشهداء"، بعد وفاة طالب في المستشفى هذا الأسبوع اثر سقوطه من مكان مرتفع.



على الرغم من أن الوقفة الاحتجاجية انتهت بسلام، إلا أنه طالب العديد من الحاضرين بالانتقام بعد وفاة الطالب متأثرًا بجروح أصيب بها خلال الاحتجاج.



كما دعا المتظاهرون إلى إضراب عام يوم الاثنين، وطلبوا من الناس منع وسائل النقل العام، على الرغم من أنه عندما تم الدعوة الي مثل هذه التدابير في الماضي لم تلقي اي قبول.



وبينما غادروا يوم السبت، هتف عدد من الناس "الإضراب يوم الاثنين" و"أراك يوم الاثنين".



انحدرت الوقفات الاحتجاجية ليلة الجمعة إلى الفوضى حيث قام بعض المتظاهرين بتخريب محطات المترو وسد الشوارع.



وردت شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع، ورذاذ الفلفل، وطلقة واحدة على الأقل من الذخيرة الحية التي أطلقت كتحذير للمتظاهرين الذين حاصروا أحد الشوارع.



وفي وقت سابق، وضح مسؤول صيني بارز يوم الاربعاء ان بكين تؤيد اتخاذ المزيد من الاجراءات الجريئة لمعالجة جذور الاضطرابات التي عصفت بهونج كونج منذ شهور بعد ساعات من مهاجمة رجل يحمل السكين مشرع موالي لبكين في المركز المالي.



وقال هان تشنغ، نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، في اجتماع رسمي مع زعيمة هونج كونج كاري لام في بكين، إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة تلحق الضرر بصيغة "دولة واحدة ونظامان" التي تحكم المدينة بموجبها منذ عودتها من بريطانيا إلى بكين في عام 1997.



وقال الحزب الشيوعي الصيني يوم الثلاثاء، إنه لن يتسامح مع أي "سلوك انفصالي" بعد أن دعا بعض المحتجين إلى الاستقلال. وقال هان إن العنف تجاوز "الحد الأدنى" لقانون الحكم والأخلاق.



إن ما بدأ كتحريض ضد مشروع قانون تسليم المجرمين الذي كان من شأنه أن يسمح بإرسال الناس إلى الصين القارية للمحاكمة، اتسع ليشمل دعوات للديمقراطية الكاملة، من بين مطالب أخرى.



أغرقت الاحتجاجات التي دامت أكثر من خمسة أشهر هونج كونج في أكبر أزمة سياسية منذ عقود وتشكل واحدة من أخطر التحديات لحكم الرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.



من بين الأشخاص البارزين الذين تعرضوا للهجوم خلال أشهر الاضطرابات العنيفة في بعض الأحيان كان جيمي شام، زعيم الجبهة المدنية لحقوق الإنسان في هونغ كونغ، الذي نظم مظاهرات حاشدة ضد مشروع قانون تسليم المجرمين. تعرض للهجوم في أكتوبر.



تعرض مستشار المقاطعة، أندرو تشيو، للاعتداء من قبل رجل قام بقطع جزء من أذنيه خارج مركز تجاري هذا الأسبوع.



قال نشطاء إنه من المقرر تنظيم احتجاجات أخرى اليوم الأربعاء في بعض جامعات هونغ كونغ. أطلقت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في مسيرة تحت عنوان جاي فوكس يوم الثلاثاء.



يطالب المتظاهرون بوضع حد للتدخل الصيني المتصوَّر في شؤون الإقليم، فضلًا عن الاقتراع العام والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة المزعومة، من بين مطالب أخرى.



وتنفي بكين التدخل وتتهم الحكومات الأجنبية بتأجيج الاضطرابات. التقي الرئيس "شي" مع "لام" يوم الثلاثاء في شنغهاي، لتأييد دعم إدارتها. بعد الاجتماع، نفت لام الشائعات بأن الحكومة تدرس العفو عن المتظاهرين المتهمين بارتكاب جرائم.



أوردت وكالة (رويترز) خبرا مفاده انه اقترح محتجون من هونج كونج تنظيم مسيرات في عدة مراكز تسوق رئيسية اليوم الأحد بعد أسبوع من تجمعات مماثلة أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع الشرطة.في نهاية الأسبوع الماضي، احتشد المتظاهرون المناهضون للحكومة في مركز تجاري عندما قام رجل بطعن الناس بسكين وقطع جزءًا من أذن أحد السياسيين.من المخطط عقد عدة تجمعات أخرى في أماكن أخرى من المدينة، للاحتجاج على سلوك الشرطة والتدخل المتصوّر من جانب بكين في سياسات المركز المالي الآسيوي.وتنكر الصين التدخل في هونج كونج، لكن أصبحت الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997.