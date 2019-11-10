متابعة لـ"شريف منير"عن هيثم أحمد زكي: كنتوا مقصرين معاه.. ورد ناري من الفنان



شارك الفنان شريف منير، صورة من منشور كتبه الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، قبل رحيله عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا عليه: "يا جمالك".



وسألته إحدى المتابعات قائله له: "أستاذ شريف جاوبني بليز.. لماذا كل هذا الاهتمام في موت هذا الشاب النبيل الطيب!؟".



ورد عليها شريف منير قائلًا: "رضا وجبران خاطر من الله".



وعلقت متابعه أخرى قائله لشريف منير:" لا يا أستاذ منير من غير أنه رضا وجبران خاطر بس هو يستحق وفوقها كلنا وانتو كنتوا مقصرين معاه".



ولكن هذا التعليق لم يمر مرار الكرام ليثير غضب الفنان شريف منير ليعاود الرد عليها قائلا:" حضرتك عرفتي منين أننا مقصرين؟ هو أي كلام وخلاص؟ يعني إللي كان بيسأل عليه سواء كان بالتليفون أو بيزوره.. كان بيبلغ حصرتك إزاي؟ هي الزيارات والمقابلات والتليفونات.. المفروض نعمل بيها تقرير منشور علي فيسبوك او الإنستجرام؟ عيب بقي".



تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي

وقد رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي الفنان هيثم احمد زكي عن عمر يناهز ال 35 عاما بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية والعثور على جثته في منزله في الشيخ زايد.



نبذة عن حياة الراحل

ويشار أن هيثم هو الابن الوحيد للفنان الراحل أحمد زكى، والدته هى الفنانة هالة فؤاد، انفصلت عن والده بسبب انشغالها بالتمثيل، وتزوجت بعد ذلك رجل اخر، توفيت والدته وهو فى سن6 سنوات بعد إصابتها بالسرطان، وتولت جدته رعايته، إلا أنها توفيت فى عام ٢٠٠٧،أثناء تصويره فيلم "البلياتشو"،بدأ هيثم مسيرته الفنية استكمالا لمشاهد والده الفنان الراحل أحمد زكى، فى فيلم "حليم"،وتوالت عليه الأعمال السينمائية والدرامية بعد ذلك،ويعد مسلسل "علامة استفهام" آخر أعماله الدرامية.



