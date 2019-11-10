برشلونة يحسم مصير فالفيردي عقب الفوز على سيلتا فيجو

حسم نادي برشلونة الإسباني موقف إرنستو فالفيردي مدرب الفريق عقب مواجهة الفريق أمس السبت ضد نظيره نادي سيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني.





فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني





وحقق نادي برشلونة فوز عريض أمس على نادي سيلتا فيجو بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





إقالة فالفيردي من تدريب برشلونة





وانتشرت العديد من التقارير الصحفية أمس التي تشير إلى أن نادي برشلونة قد يقيل فالفيردي من مهمة تدريب الفريق خلال الساعات القليلة القادمة.





برشلونة يحسم موقف فالفيردي من الرحيل





وحسم آمور مدير العلاقات المؤسسية في نادي برشلونة موقف إرنستو فالفيردي من الاستمرار مع الفريق من عدمها.





وقال آمور في تصريحات صحفية: "نحن في برشلونة لدينا ثقة كاملة في فالفيردي ونريد استمراره مع الفريق".





موعد مباراة برشلونة القادمة





ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي كارتاخينا الإسباني يوم الأربعاء القادم 13 نوفمبر في مباراة وديه بين الفريقين.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني





ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



