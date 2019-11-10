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"لو ملقتش اللي تحبه ما تحبش اللي تلاقيه".. تعرف على نصيحة هيثم أحمد زكي قبل وفاته

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 07:55 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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شارك الفنان هيثم أحمد زكي، جمهوره قبل وفاته بفترة قصيرة منشورًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي يعبر عن المشاعر بين البشر وكان أهم ما جاء فيه عبارة: ""لو ملقتش اللي تحبه ما تحبش اللي تلاقيه". 

وتناقل رواد السوشيال ميديا المنشور بعد وفاة الفنان الشاب، معبرين عن حزنهم الشديد لرحيله المفاجيء، وعن إعجابهم الشديد بكلماته الرقيقة التي لامست قلوبهم.

وأعاد النجمان شريف منير ومحمد عدوية منشور الراحل هيثم أحمد زكي، عبر صفحاتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

تعليق شريف منير
وعلق شريف منير على منشور الراحل هيثم أحمد زكي قائلًا: "يا جمالك".

تعليق عدوية
وكتب محمد عدوية على المنشور معلقًا: "الله يرحمك ياصاحبي انت عند اللي احن عليك من اي حد الله يرحمك ياطيب".

تفاصيل منشور الراحل
والمنشور الذي تداوله النجوم ورواد السوشيال ميديا الذي كتبه الفنان الراحل هيثم أحمد زكي قبل وفاته: "فى ناس حبناهم وحبونا بس للآسف النصيب مكملش القصص الحلوه القليله اللى فى حياتنا..لما بقول إنى مش هتجوز غير حد بحبه بكون متأكد إني لما أتعب مش هيسندني ويقف جمبى غير حد بيحبني ولما أكون فى ضيقه مش هيطبطب ويهون عليا غير حد بيحبني.

وأضاف: " لما شكلي يتغير مش هيفضل جمبي ويرجعلي ثقتي في نفسي تاني غير حد بيحبنى ولما الحمل يزيد مش هيهوّن عليا غير حد بيحبني لما أكون غايب وبعيد محدش هيصون غيبتى ويحفظ مكانتى غير حد بحبه وبيحبنى ولما أكون فى لحظه فرحه وأكون فرحان آلاقيه يشاركنى فرحتى الإمكانيات والماديات ممكن تعمل أكبر بيت في الدنيا بس عمرها ما تشترى حب وسند وراحة بال وأمان أبدا ( الجواز صداقه وحياه كامله مش الفتره الحلوه اللى فى الآول وخلاص ) مش كل حاجه المناظر والمظاهر..( لو ملقتش اللى تحبه ماتحبش اللى تلاقيه )اللهم أرزقنا بمن نحبه ويحبنا".


"لو ملقتش اللي تحبه ما تحبش اللي تلاقيه".. تعرف على نصيحة هيثم أحمد زكي قبل وفاته
"لو ملقتش اللي تحبه ما تحبش اللي تلاقيه".. تعرف على نصيحة هيثم أحمد زكي قبل وفاته
"لو ملقتش اللي تحبه ما تحبش اللي تلاقيه".. تعرف على نصيحة هيثم أحمد زكي قبل وفاته
"لو ملقتش اللي تحبه ما تحبش اللي تلاقيه".. تعرف على نصيحة هيثم أحمد زكي قبل وفاته
"لو ملقتش اللي تحبه ما تحبش اللي تلاقيه".. تعرف على نصيحة هيثم أحمد زكي قبل وفاته
"لو ملقتش اللي تحبه ما تحبش اللي تلاقيه".. تعرف على نصيحة هيثم أحمد زكي قبل وفاته
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