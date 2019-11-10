"لو ملقتش اللي تحبه ما تحبش اللي تلاقيه".. تعرف على نصيحة هيثم أحمد زكي قبل وفاته

تعليق شريف منير

وعلق شريف منير على منشور الراحل هيثم أحمد زكي قائلًا: "يا جمالك".



تعليق عدوية

وكتب محمد عدوية على المنشور معلقًا: "الله يرحمك ياصاحبي انت عند اللي احن عليك من اي حد الله يرحمك ياطيب".



