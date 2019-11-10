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تشكيل ناري لكلاسيكو إيطاليا بين ميلان ويوفنتوس .. تعرف على التفاصيل
الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:55 ص
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السيد علي
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يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره نادي ميلان اليوم الأحد 10-11-2019 لحسابمنافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم
وستذاع مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق رؤوف خليف.
موعد مباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي:
وتقام المباراة بين يوفنتوس وميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية
ملعب مباراة يوفنتوس وميلان
يحتضن مواجهة يوفنتوس وميلان اليوم الأحد استاد يوفنتوس أرينا الواقع بمدينة تورينو الإيطالية، معقل البيانكونيري، والذي من المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير لمؤازرة اليوفي.
تشكيل يوفنتوس ضد ميلان اليوم:
تشكيل يوفنتوس لمواجهة إي سي ميلان الإيطالي:
حراسة المرمى: تشيزني
خط الدفاع : كوادرادو – ليوناردو بونوتشي – دي ليخت – أليكس ساندرو
خط الوسط : بيانيتش – آرون رامزي – ماتويدي
خط الهجوم : دوجلاس كوستا – جونزالو هيجواين – كريستيانو رونالدو.
فيما يتوقع أن يبدأ ميلان بتشكيل كما يلي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: كالابريا – موساكيو – رومانيولي – هيرنانديز
خط الوسط: إسماعيل بن ناصر – كرونيتش – باكيتا
خط الهجوم: سوسو فيرنانديز – بياتيك – هاكن كالهانغولو.
ويحتل نادي يوفنتوس المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 29 نقطة بينما يتواجد نادي ميلان في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريقين في بطولة الدوري.
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