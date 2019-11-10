تشكيل ناري لكلاسيكو إيطاليا بين ميلان ويوفنتوس .. تعرف على التفاصيل

يستضيف نادي يوفنتوس الإيطالي نظيره نادي ميلان اليوم الأحد 10-11-2019 لحسابمنافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وميلان اليوم





وستذاع مباراة يوفنتوس وميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي على قناة "BEIN SPORTS HD 4" بتعليق رؤوف خليف.





موعد مباراة يوفنتوس وميلان بالدوري الإيطالي:

وتقام المباراة بين يوفنتوس وميلان اليوم في بطولة الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية





ملعب مباراة يوفنتوس وميلان





يحتضن مواجهة يوفنتوس وميلان اليوم الأحد استاد يوفنتوس أرينا الواقع بمدينة تورينو الإيطالية، معقل البيانكونيري، والذي من المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير لمؤازرة اليوفي.





تشكيل يوفنتوس ضد ميلان اليوم:



