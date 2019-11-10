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جاياردو يعلق على ترشيحه لتدريب برشلونة

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:46 ص
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مارسيلو جاياردو
مارسيلو جاياردو
ريهام عبد المحسن
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نفى مارسيلو جاياردو المدير الفني لريفر بليت صحة الأنباء التي رشحته لتدريب لبرشلونة وأكد أنه لا يوجد شيء سيبعده عن تحقيق أهدافه مع فريق المليونيرات وذلك قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي في نهائي كأس ليبرتادوريس يوم 23 من نوفمبر الجاري وقبلها سيخوض مباراة نصف نهائي كأس الأرجنتين ضد إستوديانتيس يوم 14 من نفس الشهر.

وقال جاياردو في تصريحات صحفية :"لم أستمع لأي شخص بالتحديد ولا أعتقد أن أي طرف آخر سيقوم بأية مبادرة مع العلم أننا في مرحلة مهمة للغاية بالنسبة للفريق ونلعب مباريات حاسمة".

وأضاف:"لا يوجد شيء سيبعدني عن تحقيق الأهداف التي نتطلع إليها، لا يمكنني أن أبتعد عن كل هذا لأنني لم أفعل ذلك حتى الآن ولن أقوم به في الوقت الحالي، ليس لدي شيء لأقوله حول هذا النوع من الإشاعات".
واختتم جاياردو تصريحاته قائلاً:"لا أفكر بشأن العام المقبل وكل تركيزي منصب على نهائي كوبا ليبرتادوريس ونصف نهائي كأس الأرجنتين".

وذكرت تقارير صحفية إسبانية مطلع الشهر الجاري أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أصبح في مرمى الانتقادات مرة أخرى عقب التعادل السلبي على أرضه مع سلافيا براج التشيكي على ملعب الكامب نو في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن التعادل جاء بعد نتيجة أخرى مخزية تعرض لها البرسا في آخر مبارياته في الدوري الإسباني بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف على يد ليفانتي ليفشل في الانفراد بصدارة جدول الليجا ويتقاسم النقاط مع كلا من ريال مدريد وريال سوسيداد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فالفيردي مهدد بالإقالة مرة أخرى بعد فشله في الموسم الماضي في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة لم تجد الصيف الماضي بديلا مناسبا لإرنستو فالفيردي لتقرر الإبقاء عليه هذا الموسم والذي يعد الأسوأ لبرشلونة في السنوات الأخيرة، حيث خسر برشلونة في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة في أول 11 مباراة في الدوري الإسباني وبالأمس فشل في تسجيل أي هدف في المباراة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا هو الأقرب لخلافة فالفيردي في برشلونة لكن عقب نهاية يورو 2020، حيث أن عقده مع المنتخب الهولندي يتضمن بندا يسمح له بفسخ العقد حال وصوله عرض من برشلونة مقابل شرط جزائي محدد.

كما أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن مارسيلو جاياردو المدير الفني لليفر بليت يعتبر من المرشحين أيضا لخلافة فالفيردي في برشلونة.

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مارسيلو جاياردو كرة القدم فالفيردي تقاسم برشلونة اليوم الفلام الدوري الإسباني

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