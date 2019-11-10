دنيا سمير غانم تلبي أمنية طفلة بعد تعرضها لحادث أليم (صور)





حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تلبية أمنية طفلة تعرضت لحادث أليم أمام مدرستها، وطالبت لمقابلتها بعد مماثلتها الشفاء لحبها الشديد لها.





ونشرت دنيا سمير غانم، مجموعة من الصور بعد مقابلة الطفلة حين علمت بالأمر لتحقق أمنيتها لحبها الكبير لها





تعليق دنيا على المقابلة

وعلقت "دنيا" على مقابلتها للطفلة قائلة: "بشكر كل الناس والأصدقاء والفانز الطيبين اللي بعتولي البوست بتاع فريدة وبطمِّنكم إني قابلتها وفرحت جدا لما شفتها وبقول لها يا فريدة انت قمر ما شاء الله ربنا يكمل شفاكي علي خير أنا بحبك أوي ".





رد الجمهور

وتفاعل الجمهور المتابع لها معبرين عن سعادتهم لإستجابتها لطلب الطفلة، وحب الجمهور لها.





تعليق

يذكر أن والدة الطفلة نشرت على إحدى الجروبات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" أن مقابلة دنيا لا بنتها ستخفف عنها الكثير من الحزن الشديد التي تعرضت له، بعد العمليات التي اجرتها إثر الحادث الأليم.





تفاعل الجمهور ومحاول الوصول لدنيا

وتفاعل الجمهور على منشور والدة الطفلة بالكلمات التشجيعية، وحاول العديد من أعضاء الجروب الوصول للصفحات الشخصية للفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان لوصول طلب الأم إليها لرؤية الطفلة وتحقيق أمنيتها وهو ما حدث بالفعل.











