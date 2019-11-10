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دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ"أشرف زكي" بعد موقفه مع هيثم أحمد زكي.. وروجينا ترد

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:59 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة شكر وتقدير للفنان دكتور أشرف زكي، نقيب الفنانين بعد مواقفه مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، والفنانين عامةً.

ونشرت دنيا سمير غانم، صورة للدكتور أشرف زكي ومعها رسالة شكر، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

رسالة دنيا سمير غانم
وكتبت "دنيا" في رسالتها: "د أشرف زكي أنا بشكر حضرتك جدا، مش بس عشان موقفك مع أخونا هيثم أحمد زكي الله يرحمه لكن عشان مواقف إنسانية كتير جدا كلنا شفناها من حضرتك علي مدار سنين طويلة هي حقيقي طالعة من قلبك مش بس عشان منصبك كنقيب مبيفرقش بين فنان كبير او صغير".

وأضافت: "أنا حبيت أكتب البوست ده عشان أشكرك علي مجهودك وإخلاصك وأنا حقيقي فخورة بحضرتك ومتأكدة إن ده نفس إحساس كل زملائي شكرًا جدًا".

روجينا ترد على رسالتها
وردت روجينا، على رسالة دنيا سمير غانم قائلة: "حبيبتى يا دنيا شكرًا على كلامك دا ربنا يديله الصحة ويفضل سند لنا كلنا".

تفاصيل وفاة هيثم أحمد زكي
جدير بالذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، رحل عن عالمنا فجر الخميس الماضي عن عمر يناهز 35 عامًا إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، وتسلم دكتور أشرف زكي جثمان الراحل، وذلك بسبب غياب أفراد أسرته بعد تأخره وبسبب هذا الموقف وآخرين أشاد عدد كبير من نجوم الفن به.

دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ"أشرف زكي" بعد موقفه مع هيثم أحمد زكي.. وروجينا ترد
دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ"أشرف زكي" بعد موقفه مع هيثم أحمد زكي.. وروجينا ترد
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