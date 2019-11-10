Advertisements
Advertisements
Advertisements

بارتوميو يطمئن جماهير برشلونة بشأن ميسي

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:56 ص
Advertisements
بارتوميو
بارتوميو
ريهام عبد المحسن
Advertisements
طمأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة جماهير النادي الكتالوني وأكد أنهم يستعدون بالفعل لفترة ما بعد اعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق.

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نحن نستعد لحقبة ما بعد ميسي".
واختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً : "ليس لدي شك في أنه بعد أن يُنهي ميسي مسيرته كلاعب كرة قدم، سيبقى على اتصال بهذا النادي لبقية حياته".

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي صرح مؤخرًا أكد أنه لم يستقر على موعد لاعتزاله وأنه شدد على رغبته في الاعتزال بقميص البلوجرانا على الرغم من أنه كان يُفكر في الاعتزال رفقة ناديه السابق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني لكنه يرى أن البقاء مع البارسا سيكون في صالح عائلته.

ونجح النجم الدولي الأرجنتيني في أن يخطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.

وتفوق ميسي على كلًا من فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ليكون بذلك ميسي هو أول لاعب من برشلونة يحقق جائزة ذا بيست وذلك بعدما كان ريال مدريد هو المسيطر على هذه الجائزة في أخر 3 نسخ، حيث فاز كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مدرب برشلونة القادم ماريا بارتوميو ليونيل ميسي كرة القدم الإسبانية ديربي إنجلترا ترتسي الدوري الاسباني برشلونة اليوم الأحد

أخبار تهمك

رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ليفربول ومانشسر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف NOW رابط ماتش ليفربول SALAH

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة MESSI

منذ حوالي 9 ساعات

تابع الان مباراة برشلونة اليوم.. مشاهدة مباراة برشلونة وسيلتا فيجو بث مباشر كورة لايف مباراة برشلونة اليوم youtube

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

منذ حوالي 6 ساعات

« كورة لايف حصري» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR يلا شوت II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW

الآن

yalla shoot|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدورى الالمانى

منذ حوالي 12 ساعة

kora plus|مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند بث مباشر اليوم 2019-11-9 فى الدوري الألماني

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل | "أمطار مُخيفة".. الأرصاد الجوية تحذر مواطني هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد إيبار بث مباشر beIN sport YouTube مجانا بدون تقطيع.. شاهد مباراة ريال مدريد يوتيوب HD

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. محمد محمود عبدالعزيز يكشف ما قاله له هيثم أحمد زكي في آخر مكالمة بينهما

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. خطوة مفاجئة من كهربا تقربه من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. فرمان ناري من الأهلي بشأن الهاربين والاستاد الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

أرقام ليونيل ميسي بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019

أرقام ليونيل ميسي بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019

بعد تتويجه بجائزة الأفضل.. ميسي يكشف عن وجهته المقبلة

سخرية حادة.. زيدان يُعلق على فوز ميسي بجائزة The Best

غيرة رونالدو تجعله يخون ميسي في العلن!

أخبار برشلونة: آخر تطورات إصابة ميسي "المؤلمة".. ومستقبل فالفيردي على المحك.. و150 مليون يورو لضم "الصخرة".. وصدمة كبري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:31 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوتNOW LIVERPOOL رابط مباشر ليفربول SALAH HD

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت PLUS رابط ماتش ليفربول NOW

06:02 م

مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع MOHAMED SALAH

06:10 م

بعد تريند "طالبة صيدلة".. أديب يكشف عن مخطط خطير تتعرض له مصر

12:17 ص

عاجل.. مفاجأة عن سر اعتذار هيثم أحمد زكي عن إجراء آخر لقاء له قبل وفاته

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: محاكمة الإمام.. مصر أولى وأبقى من الشيخ

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مظاهرات العراق ولبنان تكتب نهاية الأسطورة الإيرانية

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: اختلاف الرأى يفسد للود ألف قضية!

DMCA.com Protection Status