بارتوميو يطمئن جماهير برشلونة بشأن ميسي

طمأن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة جماهير النادي الكتالوني وأكد أنهم يستعدون بالفعل لفترة ما بعد اعتزال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق.





وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "نحن نستعد لحقبة ما بعد ميسي".

واختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً : "ليس لدي شك في أنه بعد أن يُنهي ميسي مسيرته كلاعب كرة قدم، سيبقى على اتصال بهذا النادي لبقية حياته".





وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي صرح مؤخرًا أكد أنه لم يستقر على موعد لاعتزاله وأنه شدد على رغبته في الاعتزال بقميص البلوجرانا على الرغم من أنه كان يُفكر في الاعتزال رفقة ناديه السابق نيويلز أولد بويز الأرجنتيني لكنه يرى أن البقاء مع البارسا سيكون في صالح عائلته.





ونجح النجم الدولي الأرجنتيني في أن يخطف جائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019 وذلك في حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) THE BEST والذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية بحضور نخبة كبيرة من نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.





وتفوق ميسي على كلًا من فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول وكذلك كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ليكون بذلك ميسي هو أول لاعب من برشلونة يحقق جائزة ذا بيست وذلك بعدما كان ريال مدريد هو المسيطر على هذه الجائزة في أخر 3 نسخ، حيث فاز كريستيانو رونالدو مرتين ولوكا مودريتش مرة.



