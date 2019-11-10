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عاجل.. الأهلي يعلن موعد ضم نجم بيراميدز.. تعرف على التفاصيل

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 05:35 ص
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تراوري وعبد الله السعيد
تراوري وعبد الله السعيد
السيد علي
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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي قرار جديد خلال الفترة الحالية، بشأن صفقة البوركيني إيريك تراوري نجم خط وسط فريق نادي بيراميدز.

وقرر مجلس الأحمر برئاسة محمود الخطيب، تأجيل حسم صفقة  تراوري إلى موسم الانتقالات الصيفية المقبل، لمعرفة إحتيجات الفريق عقب الصفقات المقرر إبرامها في الشتاء.

ويأتي هذا القرار بسبب صعوبة حسم صفقة تراوري في يناير المقبل، حيث أن بيراميدز في حاجه ماسة لخدمات البوريكيني، فالفريق من المقرر أن يخوض مرحلة المجموعات في الكونفدرالية.

ويري النادي الأهلي أن الفريق لن يستطيع الإستفادة من تراوري، غير على المستوي الحلي في حالة ضمه في يناير، حيث أن اللوائح الإفريقية لا تسمح بقيد اللاعب في القائمة الخاصة ببطولاتها في يناير، وهو نصف الموسم بالنسبة لإفريقيا.

يذكر أن تراوري كان قاب قوسين أو أدني من الانضمام للقلعة الحمراء، في موسم الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن بيراميدز نجح في خطف الصفقة من أنياب الأهلي، ويتألق تراوري بشكل كبير مع بيراميدز على مدار عام كامل منذ انضمامه له.

وفي سياق متصل يناقش غداً الإثنين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي مع محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط ، في مقر النادي بالجزيرة، متطلبات الفريق خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يناقش صالح مع فايلر، إحتيجات الفريق في الفترة المقبلة وخاصة على مستوي صفقات الشتاء، وذلك بعد عودة فايلر إلى مصر عقب سفره إلى سويسرا الثلاثاء الماضي، عقب نهاية معسكر الإمارات.

وتوجه فايلر إلي سويسرا من أجل قضاء إجازة أسرية مستغلًا فترة توقف الدوري، الحالية، خاصة أنه لم يسافر إلى بلاده منذ تعاقده مع الاهلي في بداية سبتمبر الماضي.
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